Wien (www.aktiencheck.de) - Die kräftigen Kurserholungen in der ersten Septemberhälfte auf den Aktienmärkten wurden in der zweiten Monatshälfte zu einem Großteil wieder abgegeben, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport". Per Saldo sei im September für den MSCI-EM-Aktienindex ein Plus von 1,7% verblieben, wobei diesmal die Türkei die mit Abstand stärkste Wertentwicklung gezeigt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...