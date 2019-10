Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der österreichische Chip-Hersteller habe die Erwartungen übertroffen und auch mit der Prognose für das letzte Jahresviertel positiv überrascht, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem werte er die Resultate als positiv. Allerdings sei für eine mögliche Übernahmen von Osram die Ausgabe neuer Aktien erforderlich, erinnerte Deshpande./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 07:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2019 / 07:45 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-10-22/12:08

ISIN: AT0000A18XM4