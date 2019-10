"Cybersicherheit ist eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Digitalisierung", verdeutlicht Horst Seehofer, als deutscher Innenminister der Dienstherr des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Vorwort des Ende Oktober veröffentlichten Lageberichts zur IT-Sicherheit. Und angesichts der schieren Zahl an Vorfällen und registrierten Schadprogrammen scheint Cybersicherheit zunächst ein Kampf gegen Windmühlen zu sein: 114 Mio. neue Schadprogramm-Varianten registrierte das BSI im jüngsten Berichtszeitraum - jeden Tag kommen 320.000 neue Schadprogramme hinzu. Knapp die Hälfte davon befallen ausschließlich Windows-Rechner, doch 39 Mio. werden inzwischen unter der Kategorie "Sonstiges" gelistet. Es sind betriebssystemunabhängige Scripte, Dokumente mit böswilligen Makros und anderen Schadmechanismen, Java-Malware etc.

Und meist gelangt die Schadsoftware über Wechseldatenträger und externe Hardware in die Netze der Betriebe, dicht gefolgt von Infektionen über das Internet und Intranet - Tendenz steigend, konstatiert das BSI. Seit 2016 registriert das Amt zudem einen starken Anstieg der Gefährdung durch Ransomware. Zu den bekannten Beispielen zählen Wannacry und Notpetya. Doch auch in 2019 gab es - weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit - gravierende Vorfälle. So wurde die amerikanische Stadt Atlanta im Frühjahr 2018 mit der Ransomware Samsam angegriffen, wodurch städtische Dienste außer Betrieb gesetzt und Daten zerstört wurden. Im März 2019 wurde der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro Opfer einer Cyberatttacke, bei der diee Ransomware Lockergoga zum Einsatz kam. Obwohl die Produktion schnell und weitestgehend auf ...

