Mit einem wenig veränderten Stand dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel gehen. Der Appetit auf riskantere Anlagen wie Aktien ist begrenzt, weil die Unsicherheit um den Brexit lähmend wirkt. Am Berichtstag wird erneut das britische Unterhaus tagen und es könnte möglicherweise zu einer Abstimmung kommen. Daneben nimmt in den USA die Berichtssaison weiter Fahrt auf. Bislang haben die Unternehmensergebnisse zwar positiv überrascht, allerdings hatten die Analysten ihre Erwartungen nach unten geschraubt.

Am Dienstag berichten Procter & Gamble, United Technologies, United Parcel Service und McDonald's -alle vorbörslich. Im weiteren Wochenverlauf folgen dann unter anderem Microsoft, Amazon und Twitter. In der Frage der US-chinesischen Handelsgespräche gibt es einstweilen keine Neuigkeiten, so dass der Markt weiter verhalten zuversichtlich gestimmt ist, bezogen auf einen sogenannten Phase-eins-Deal, der lediglich einen Teil der Streitthemen ausräumen soll.

TD Ameritrade dürften zulegen. Der Wertpapierhändler übertraf die Schätzungen für Ergebnis und Einnahmen. Die Gesellschaft hatte wie andere Wettbewerber die Gebühren für die meisten Online-Geschäfte abgeschafft und gewarnt, der Schritt werde zu sinkenden Ergebnissen führen. Diese lagen nun aber auf bereinigter Basis über den Vorhersagen. Del Taco Restaurants werden dagegen im Minus erwartet. Der Schnellrestaurantbetreiber verfehlte die Marktprojektionen und senkte den Ausblick.

October 22, 2019 06:29 ET (10:29 GMT)

