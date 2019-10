Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Vorzugsaktie von Sartorius nach Zahlen von 147,50 auf 139,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das dritte Quartal des Pharma- und Laborzulieferers sei solide ausgefallen und der geplante Zukauf von Teilen des Danaher-Portfolios scheine sinnvoll zu sein, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass er den fairen Wert gesenkt habe und bei seinem Anlageurteil bleibe, liege an der gestiegenen Marktrisikoprämie./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 11:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2019 / 11:25 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-10-22/13:04

ISIN: DE0007165631