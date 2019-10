Clevershuttle bietet ökologische Sammelfahrten in Großstädten an. Gründer Bruno Ginnuth über den Rückzug aus drei Städten, die Konkurrenz, behäbige Behörden und warum das Geschäftsmodell trotzdem funktionieren wird.

WirtschaftsWoche: Herr Ginnuth, Ihr Unternehmen Clevershuttle bietet Sammelfahrten mit Wasserstoff- und Elektroantrieben an. Verkehrsexperten setzen große Hoffnung in diese Art der gepoolten Mobilität, um Straßen in Großstädten zu entlasten und Verkehr sauberer zu machen. Vor wenigen Tagen haben Sie den Betrieb in Frankfurt, Stuttgart und Hamburg eingestellt. Hat das Konzept doch keine Zukunft? Bruno Ginnuth: Doch, absolut. Aber die Bedingungen in den drei Städten haben keinen wirtschaftlichen Betrieb zugelassen. Es gab Probleme, die aber nichts mit dem Betrieb an sich zu tun haben. Wir sind auf bürokratische Hindernisse gestoßen.

Nämlich welche? Beginnen wir in Frankfurt...Frankfurt ist ein extremes Beispiel. Die Stadt hat unseren Sharingdienst bis zum letzten Tag nicht genehmigt. Das ist nicht unser Geschäftsmodell. Wir haben in Frankfurt keine einzige gepoolte Fahrt gemacht, bei der wir mehrere Leute aus unterschiedlichen Ecken der Stadt zu einer gemeinsamen Tour durch die City gefahren haben.

Städte erlauben solche Dienste doch inzwischen als Experimentierklausel...Frankfurt aber nicht. Die Stadt ist lethargisch. Wir haben elf Monate lang versucht, eine Erlaubnis zu bekommen - entweder laut Personenbeförderungsgesetz unter der Experimentier- oder der Meistentsprechungsklausel. Beide Paragrafen erlauben Sammeldienste unter bestimmten Bedingungen. Wir sind in Frankfurt gegen die Wand gelaufen.

In Stuttgart auch?Die Unterstützung in Stuttgart ist auch nicht toll. Es gab bis zuletzt Genehmigungsauflagen, die unseren Betrieb kaputt gemacht haben. Wir mussten Preise, Geschäftsgebiet und Betriebszeiten abstimmen. Die Zusammenarbeit hat sich zwar zuletzt gebessert, aber wir fühlten uns in unseren Freiheiten eingeschränkt. Hinzu kommt, dass unsere Fahrzeuge laut Gesetz immer wieder auf den Betriebshof zurückfahren müssen. Aber finden Sie in der Stuttgarter City mal einen geeigneten Platz mit ausreichend Parkraum und Ladeinfrastruktur! Deshalb waren wir in Stuttgart mit einer Flotte aus Wasserstofffahrzeugen unterwegs. Doch die nächste Wasserstofftankstelle liegt am Flughafen, damit sehr weit draußen. So funktioniert das nicht.

Der Stadt Hamburg wird eine Innovationsfreude ...

