Der neue Global Wealth Report zeigt, dass Deutschland weltweit am viertmeisten Vermögen hat. Das klingt nach einer Erfolgsgeschichte, doch dahinter verbirgt sich eine ganz andere Wahrheit.

Wer wissen will, wie gut oder schlecht es den Deutschen geht, hat einen ganzen Strauß an Indikatoren zur Auswahl. Bruttoinlandsprodukt, Pro-Kopf-Einkommen, Produktivität, Kaufkraft, Vermögen und viele mehr. So verwirrend wie diese Vielzahl ist das, was man aus jedem einzelnen Indikator ablesen kann.

Das verdeutlicht eine neue Vermögenserhebung der Schweizer Großbank Credit Suisse. Der Global Wealth Report wird jedes Jahr im Herbst veröffentlicht und zeigt, wie sich die weltweiten Vermögen entwickelt haben. Insgesamt sind die Vermögen demnach trotz aller wirtschaftspolitischen Unsicherheiten um 2,6 Prozent gestiegen. Das gesamte weltweite Vermögen liegt demnach bei 360 Billionen US-Dollar.

Auch in Deutschland ist das Gesamtvermögen leicht gestiegen und liegt nun bei umgerechnet knapp 15 Billionen US-Dollar. Damit ist Deutschland das viertreichste Land der Erde nach den USA, China und Japan. Beließe man es bei dieser Zahl, müsste man zu dem Ergebnis kommen, dass es den Deutschen sehr gut geht.

Doch der Wealth Index offenbart noch weitere Daten, und die trüben die Euphorie. Das Vermögen pro Kopf nämlich ist in Deutschland vergleichsweise niedrig. Schon beim Durchschnittsvermögen reicht es mit knapp 217.000 ...

