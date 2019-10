Der Autozulieferer Continental will seine Antriebssparte Vitesco als Ganzes abspalten. Eine Milliardenabschreibung reißt den Konzern derweil in die roten Zahlen.

Der Autozulieferer Continental will sich vollständig von seiner Antriebssparte Vitesco trennen. Die Tochter soll über eine reine Abspaltung (Spin-off) an die Börse gebracht werden, wie der Konzern am Dienstag in Hannover mitteilte. Über die Pläne - und was dahintersteckt hatte die WirtschaftsWoche bereits im September berichtet.

Zuletzt hatte Continental den Spin-off bereits als Alternative zu einem Teilbörsengang geprüft, bei dem der Konzern einen Teil der Vitesco-Aktien behalten hätte. Nun bekommen die Aktionäre von Conti die Vitesco-Aktien einfach zusätzlich ins Depot gebucht. Geld fließt dabei weder Continental noch Vitesco zu. Der Beschluss zur Abspaltung soll formal auf der Hauptversammlung am 30. April ...

