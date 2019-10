Mainz (ots) -Woche 43/19Mittwoch, 23.10.Bitte Programmänderung beachten:10.30 ZDF.reportageTreffpunkt ImbissMehr als nur CurrywurstDeutschland 2019"ZDF.reportage: Die Jahrmarkt-Profis - Zwischen Zuckerwatte undRiesenrad" entfällt( weiterer Ablauf ab 11.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte neue Beginnzeiten beachten:13.15 Kinder des Dschihad14.00 Gefährliche Rückkehrer - IS-Kämpfer in DeutschlandDeutschland 201914.45 Philippinen - Im Visier des IS15.30 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 201616.15 Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz17.05 Teheran extrem - Subkultur im GottesstaatFrankreich 201817.45 Iran - Zwischen Mullahs und Moderne( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Legal Highs - Todesdrogen aus dem InternetDeutschland 201822.25 Frankfurt - BahnhofsviertelRotlichtbezirk und HipstermeileDeutschland 201523.05 Endstation Crystal - Leben in der DrogenhölleDeutschland 201723.50 Dirty DollarsKokainhandel0.35 heute journal1.00 Schattenmacht BlackrockWie gefährlich ist der Finanz-Gigant?Deutschland 20192.35 Kriminelle KarrierenAllen Stanford - Finanzpirat der KaribikDeutschland 20163.15 Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer4.50 ZDFzoomVollgas oder ScheiternAuto-Deutschland unter DruckDeutschland 2019Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4411072