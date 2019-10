Die US-Burgerkette McDonald's hat in ihrem Heimatmarkt erneut mehr Burger verkauft als im vergangenen Jahr. Die Erlöse auf vergleichbarer Basis lagen dort 4,8 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, wie der Fasfood-Riese am Dienstag in Chicago mitteilte. Analysten hatten allerdings etwas mehr erwartet. Die Aktie verlor vorbörslich 3,5 Prozent.

Insgesamt stieg der Konzernumsatz weltweit nur leicht um 1,1 Prozent auf 5,43 Milliarden US-Dollar (4,87 Milliarden Euro) und verfehlte damit ebenfalls knapp die Erwartungen der Analysten. Der operative Gewinn lag bei 2,41 Milliarden US-Dollar und war damit leicht rückläufig. Unter dem Strich verdiente McDonald's mit rund 1,6 Milliarden Dollar 2 Prozent weniger./knd/nas

ISIN US5801351017

AXC0175 2019-10-22/14:33