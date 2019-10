In Spanien warten aktuell Solarstrom-Projekte mit einer Gesamtleistung von 60 Gigawatt (GW) darauf, eine regionale Einspeisegenehmigung zu erhalten. Der zentrale Stromnetzbetreiber hat bereits zugestimmt. Die Vorhaben zum Bau neuer Solarstromkraftwerke in Spanien nehmen Monat für Monat an Umfang zu. Das geht aus Daten des zentralen spanischen Übertragungsnetzbetreibers Red Electrica de España (REE) hervor. Demnach hatten per Ende August 2019 Vorhaben mit insgesamt 58,3 GW Leistung einen positiven ...

