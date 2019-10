Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Am 31. Oktober läuft die Frist für einen Austritt Großbritanniens aus der EU ab, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Am 17. Oktober billigte der Europäische Rat das geänderte Brexit-Abkommen, auf das sich die EU und Großbritannien geeinigt hatten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...