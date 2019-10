An der Wall Street deutet sich nach dem freundlichen Wochenauftakt ein verhaltener Handelsstart an. Knapp eine Stunde vor dem Börsenbeginn am Dienstag taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial nahezu unverändert bei 26 831 Punkten. Im Fokus steht die bereits auf vollen Touren laufende Berichtssaison, während im Hintergrund weiter der noch nicht gelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China schwelt.

Unter den Einzelwerten sorgte McDonald's für Enttäuschung. Die Fast-Food-Kette verkaufte zwar erneut mehr Burger als im vergangenen Jahr, allerdings hatten sich Analysten beim Umsatz mehr erwartet. Die Aktien knickten im vorbörslichen US-Handel um 3,5 Prozent ein.

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble war mit einem starken Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet. Umsatz und Ergebnis fielen im ersten Quartal (per Ende September) höher aus, als Marktexperten erwartet hatten. Für die Papiere ging es damit vorbörslich um mehr als 4 Prozent nach oben.

Der Industriekonzern United Technologies (UTC) bekommt auf seinem Weg zum reinen Luftfahrt-Unternehmen Rückenwind aus dem laufenden Geschäft. Im dritten Quartal legten der konzerneigene Triebwerksbauer Pratt & Whitney und der Luftfahrt-Zulieferer Collins Aerospace so stark zu, dass UTC-Chef Gregory Hayes seine Mindestziele für den Jahresumsatz und den Gewinn aus dem Tagesgeschäft erneut nach oben setzte. Die Anteilsscheine von United Technologies gewannen daraufhin vorbörslich fast 2 Prozent.

Unter den nicht im Dow gelisteten Unternehmen rückt unter anderem United Parcel Service (UPS) in den Blick. Eine Paketflut in der Heimat und eine stärkere Automatisierung bescherten dem Paketdienst im Sommer einen dicken Gewinnsprung. Für die zuletzt gut gelaufenen Papiere ging es vorbörslich um mehr als 3 Prozent nach unten.

Einen Kurssprung von 40 Prozent nach oben hingegen legten die Aktien von Biogen hin. Der Pharmakonzern und sein japanischer Forschungspartner Eisai wollen nach Gesprächen mit der US-Arzneimittelbehörde FDA den Zulassungsprozess für ihr Alzheimer-Medikament Aducanumab nun doch fortsetzen. Biogen wird die Lizenz für das Mittel Anfang des kommenden Jahres beantragen. Hintergrund sind positive Resultate einer neuen breitangelegten Phase III-Studie für das Mittel gegen Alzheimer im frühen Stadium./la/jsl

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0184 2019-10-22/15:03