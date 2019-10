BERLIN (Dow Jones)--Drei weitere Projekte erhalten Mittel für die Erforschung des neuen Mobilfunkstandards 5G in Deutschland. Sie werden mit insgesamt 26 Millionen Euro gefördert, teilte das Bundesverkehrsministerium am Dienstag mit. Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden erhält demnach rund 8,4 Millionen Euro für ein Telemedizin-Projekt. Ans Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT Aachen gehen 6,2 Millionen für die Erprobung von 5G in der produzierenden Industrie. Die Modellregion Kaiserslautern will den ländlichen Raum samt Agrarindustrie und Weinbau vernetzen und erhält 11,6 Millionen.

Der erste Förderbescheid im Rahmen des 5G-Innovationsprogramms war im August an die Technische Universität Dresden für ein Projekt in der Lausitz gegangen. Zwei weitere Forschungsverbünde folgen noch in der ersten Förderstufe. In einer zweiten Stufe erhalten Kommunen jeweils bis zu 100.000 Euro für neue 5G-Konzepte. In Stufe 3 sollen die innovativsten Projekte zudem eine Umsetzungsförderung erhalten.

October 22, 2019

