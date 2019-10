Der Autozulieferer Continental schreibt angesichts der anhaltenden Flaute in der Branche Milliarden ab und will sich von seiner Antriebssparte Vitesco vollständig trennen. Nach Wertberichtigungen von rund 2,5 Milliarden Euro auf verschiedene Beteiligungen erwartet der Dax-Konzern in diesem Jahr unter dem Strich rote Zahlen.

