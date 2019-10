Flexibilität und Wendigkeit sind auch in der Immobilienbranche angekommen. Jedenfalls bei den Bewohnern. Viele Unternehmen hinken da noch hinterher.

Tiny Houses sind der neuste Schrei. Kleine smarte Hütten, am besten mit vier Rädern drunter, damit man sich frei bewegen kann. Früher sagte man Wohnwagen dazu und nannte deren Bewohner abfällig "Zigeuner". Heute sind die Small Houses ein "Movement" und werden von Hipstern von Berlin-Neukölln bis London-Shoreditch als "Must-have" vergöttert.

Flexibilität, Wendigkeit, Mut zum Ausprobieren und die permanente Lust, etwas Neues zu starten, sind auch in der Immobilienbranche angekommen. Jedenfalls bei den Bewohnern. In den Unternehmen leider noch sehr langsam. Hier zählen in der Regel erwiesene und erfolgversprechende Werte der Vergangenheit wie Beständigkeit und Stabilität.

"Bricks & Mortar", englisch für Stein und Lehm, dient in der Abkürzung "B&M" als Bezeichnung für herkömmliche Ladengeschäfte, die anders als Online-Shops ihre Kunden nicht via Internet werben und bedienen. Der "B&M"-Einzelhandel liegt zunehmend auf der Palliativstation der Wirtschaft. Selbst wenn sich Applenoch opulente Konsum-Kathedralen als Flagshipstores in die Innenstädte bauen, das Geschäft wird verstärkt online gemacht.

In immer kürzeren Rhythmen neue Produkte mit neuen Features - das lässt sich nicht in Immobilien materialisieren. Wie soll man solche Flexibilität in vier Wände kleiden? Ist der "aufgepimpte" Bauwagen tatsächlich die Wohnform der Zukunft?! Und werden die Flexibilität und "User Experience" die altbewährten Erfolgsfaktoren im Unternehmertum ersetzen?

