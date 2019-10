=== *** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q, Zürich 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 3Q, Frauenfeld 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 07:30 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Einbeck *** 07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Umsatz 3Q, Paris 08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q, Amsterdam *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: 102 zuvor: 102 08:50 AU/Cimic Group Ltd, Ergebnis 9 Monate, St Leonards 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:30 DE/Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner, Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung, Berlin 10:30 DE/Bitkom, Digital Energy Conference, u.a. zu den Themen Digitalisierung der Energiewende und 5G, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 BE/Nato-Generalsekretär Stoltenberg, PK zum Herbsttreffen der Verteidigungsminister (ab 24.10.), Brüssel 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 GB/Parlament setzt Ratifizierung des Brexit-Abkommens fort, Änderungsanträge zu Zollunion und zweites Referendum sind wahrscheinlich, London *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q, Chicago *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q, Chicago 13:30 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Rede auf der Tagung zum Thema: "Die Rolle der Kohlenstoffdioxid-Bepreisung auf dem Weg zur Klimaneutralität", Berlin 14:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Teilnahme an der Sitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses, Berlin *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Oktober (Vorabschätzung) PROGNOSE: -6,8 zuvor: -6,5 *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Jahreskongress des Markenverbandes, Berlin *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q, Redmond *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q, San Jose *** 22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q, Dearborn 22:45 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto ===

October 22, 2019

