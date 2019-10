US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Markt wurde die hohe Unsicherheit über den Fortgang des Brexit als Grund genannt. Gegen Abend steht eine wichtige Abstimmung im britischen Parlament an. Premierminister Boris Johnson sagte vor der Abstimmung, dass die Regierung im Falle einer Ablehnung ihr Brexit-Gesetz zurückziehe und Neuwahlen anstrebe. Dies würde den Brexit weiter hinauszögern.

Konjunkturdaten stehen erst im weiteren Verlauf an. Veröffentlicht werden Zahlen vom Immobilienmarkt, die für gewöhnlich wenig Marktreaktion hervorrufen. Ansonsten bleibt es zumindest datenseitig ruhig.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,59 Prozent. Fünfjährige Papiere erhöhten sich um 4/32 Punkte auf 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,58 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 10/32 Punkte auf 98 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,76 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 26/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,25 Prozent./bgf/jsl

