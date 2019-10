BERLIN (Dow Jones)--Wirtschaftsverbände laufen nach der Verabschiedung des Berliner Mietendeckels Sturm gegen das Vorhaben. Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft nannte die Maßnahmen des Berliner Senats eine "desaströse Fehlentscheidung".

"Der Mietendeckel führt zu keiner neuen Wohnung in Berlin und er trifft Kleine und Große - vor allem aber trifft er die Stadt Berlin als eine der attraktivsten Städte Europas", erklärte der Präsident des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, Andreas Mattner. "Berlin wird innerhalb weniger Wochen vom derzeitigen ersten Platz der Top-Investitionsziele in Europa nach unten abrutschen."

Bauaktivitäten würden zurückgefahren werden und Menschen, die nach Berlin kommen wollen, würden noch schwieriger eine Wohnung finden als bisher, warnte Mattner.

Michael Moritz vom Verband Die Familienunternehmer sieht in dem Mietendeckel den "Wiedereinstieg in die Planwirtschaft" und ein Ablenkungsmanöver vom politischen Versagen des Berliner Senats. "In Berlin gibt es zu wenig Neubau, kaum Verdichtung und eine völlig ineffektive Bauverwaltung", kritisierte Moritz. "Fatalerweise wird genau dieser Mieteneingriff zu noch weniger Wohnungen und Verfall des Wohnungsbestandes führen." Auch benötige der "neue staatliche Überwachungsexzess" mehr als 250 neue Stellen im öffentlichen Dienst, die vom verschuldeten Berlin finanziert werden müssten.

Mit dem deutschlandweit einmaligen Vorstoß will die rot-rot-grüne Landesregierung die Mieten für vor 2014 gebaute Wohnungen für fünf Jahre einfrieren und Wuchermieten kappen. Auch sieht der Plan Mietsenkungen bei Neuvermietungen vor.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2019 09:42 ET (13:42 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.