Bei den ersten Gesprächen hat es kaum Fortschritte gegeben. Sie sollen nun Ende November in Wiesbaden fortgesetzt werden.

Die Tarifverhandlungen für die rund 580.000 Beschäftigten der deutschen Chemieindustrie sind am Dienstag ohne Ergebnis vertagt worden. Die Arbeitgeberseite legte in den ersten Gesprächen auf Bundesebene in Hannover noch kein konkretes Angebot vor.

Die Verhandlungen sollen nun am 21. und 22. November in Wiesbaden fortgesetzt werden. "Wir werden noch dicke Bretter zu bohren haben, heute wurde leider nicht mal der Bohrer angesetzt", ...

