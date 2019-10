BERLIN (Dow Jones)--Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel soll laut Berliner Regierungskreisen in das Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) einziehen. Ein entsprechender Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) solle am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden, sagte eine mit der Angelegenheit eng vertraute Person aus dem Finanzministerium Dow Jones Newswires. Schnabel solle EZB-Direktorin in Nachfolge der zurückgetretenen bisherigen deutschen Direktorin Sabine Lautenschläger werden.

Die Süddeutsche Zeitung, die zuerst über die Personalie berichtet hatte, hatte zunächst von einer Berufung Schnabels als EZB-Vizepräsidentin gesprochen. Scholz hat seinen Vorschlag den Angaben zufolge bereits mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) abgestimmt. Die Bonner Wirtschaftsprofessorin berät die Bundesregierung seit 2014 als Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in finanzwirtschaftlichen Fragen.

