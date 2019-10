Aurora Solar Technologies Inc. erweitert Portfolio von geschütztem geistigem Eigentum DGAP-News: Aurora Solar Technologies Inc. / Schlagwort(e): Patent/Finanzierung Aurora Solar Technologies Inc. erweitert Portfolio von geschütztem geistigem Eigentum 22.10.2019 / 16:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- North Vancouver, Kanada, 22. Oktober 2019 - Aurora Solar Technologies Inc. (TSX.V: ACU) (das "Unternehmen") gibt den Erhalt eines bedeutenden F & E (Forschung und Entwicklung)-Zuschusses vom National Research Council of Canada sowie die Erteilung zweier neuer Patente bekannt. Dieser F & E-Zuschuss und die Patenterteilungen tragen gemeinsam zur Wertsteigerung des Portfolios von geschütztem geistigem Eigentum des Unternehmens bei und werden dem Unternehmen helfen, den kommerziellen Marktwert seiner neuen Produktlinie für die Analyse und Kontrolle von Herstellungsprozessen zu steigern. Der F & E-Zuschuss in Höhe von insgesamt 250.000 US-Dollar stammt vom kanadischen National Research Council (IRAP). Dieser Zuschuss mit dem Titel "Industry 4.0 Data Aggregation and Analysis System for Solar Cells Manufacturing" (Industrie 4.0-System zur Datenverdichtung und Analyse für die Herstellung von Solarzellen) wird die Weiterentwicklung der Data-Science-Technologie unterstützen, auf der Auroras Insight- Analyseprodukt für Produktionslinien basiert. Insight wird es für Kunden schneller, einfacher und kostengünstiger machen, Ertragssteigerungsmöglichkeiten in der Produktionsstätte zu finden und zu nutzen, um ihre Rentabilität erheblich zu verbessern. Zusätzlich zu dem oben genannten F & E-Zuschuss erhielt das Unternehmen kürzlich zwei Patenterteilungen für seine etablierte auf Infrarot basierende Inline-Messtechnologie "DM". Das europäische Patent Nr. 2567217 "Berührungslose Messung des Dotierstoffgehalts von Halbleiterschichten" erweitert den Schutz unseres zentralen geistigen Eigentums auf die Europäische Union. Das US-Patent Nr. 10,386,310 "System zur Messung der vom Halbleitermaterial reflektierten Strahlungsniveaus zur Verwendung für die Messung des Dotierstoffgehalts dieses Halbleitermaterials" erweitert unseren Schutz, um die neueste Version der Technologie einzuschließen, und setzt den Schutz bis 2035 fort. Über Aurora Solar Technologies Aurora Solar Technologies ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und Lieferung von Inline-Prozessmessungs-, Analyse- und Steuerungsanlagen für Hersteller von Solarzellen. Wir sind überzeugt, dass die Solarenergie das Feld der erneuerbaren Energien dominieren wird, und es ist unsere Aufgabe, jedem Kunden durch die überlegene Steuerung kritischer Prozesse während der Herstellung von Solarzellen Qualität und Rentabilität zu liefern. Die Produkte von Aurora werden von einigen der weltweit modernsten und angesehensten Hersteller von Solarzellen verwendet. Aurora hat seine Zentrale in der Nähe von Vancouver, Kanada und Betriebe in Schanghai, China, sowie Partner auf allen größeren Märkten für Solarzellen. Aurora ist ein börsennotiertes Unternehmen, gehandelt an der TSX Venture Exchange (ACU), und zweimaliger Gewinner der TSX-V Top 50. Die Webpräsenz von Aurora findet sich unter www.aurorasolartech.com. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Aurora Solar Technologies Inc. Gordon Deans President & Chief Executive Officer Tel. +1-778-241 5000 info@aurorasolartech.com Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. --------------------------------------------------------------------------- 22.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Aurora Solar Technologies Inc. 930 West 1st Street, Suite 223 V7P 3N4 North Vancouver Kanada ISIN: CA05207J1084 WKN: A14T2F Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto Stock Exchange Venture EQS News ID: 894371 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 894371 22.10.2019 ISIN CA05207J1084 AXC0225 2019-10-22/16:48