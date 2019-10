BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat den Vorschlag von CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer für eine Sicherheitszone in Syrien inhaltlich zurückgewiesen und formal kritisiert. "Alles das, was ich bisher gehört habe, beantwortet überhaupt nicht die Fragen, die mit einem solchen Vorschlag in Zusammenhang stehen", sagte Mützenich. Eine solche Zone brauche ein Mandat des UN-Sicherheitsrates. "Ich frage mich, wie ein solches Mandat zustandekommen soll, nachdem in den letzten Jahren alle Bemühungen, auch von den Beauftragten des UN-Generalsekretärs, eben nicht zu Resolutionen im Sicherheitsrat geführt haben."

Er wolle auch dem Eindruck entgegenwirken, den Kramp-Karrenbauer zu suggerieren versuche, "als wenn das das erste Mal ein Vorschlag für Syrien ist". Zu behaupten, dass dies "die erste belastbare Initiative zu Syrien" sei, müsse er "wirklich etwas irritiert zurückweisen", sagte der Außenexperte der SPD in einem Statement vor einer Sitzung seiner Fraktion. Kritisch zeigte er sich auch zu der Form Form des Vorstoßes. "Persönlich muss ich sagen, ich bin darüber gestern durch die Eilmeldung einer Agentur etwas überrascht gewesen, weil ich gedacht hatte, dieses Thema hätte durchaus im Koalitionsausschuss am Sonntag eine Rolle spielen können", erklärte Mützenich.

Er berichtete auch von "aufgeregten" Fragen von Verbündeten bei Außenminister Heiko Maas (SPD). Die Motivlage Kramp-Karrenbauers könne er nicht erklären. Es handele sich um eine "offensichtlich sehr persönlich gehaltene Idee eines Kabinettsmitglieds und gleichzeitig der Parteivorsitzenden", aber keine Initiative der Regierung. "Ich finde schon, Frau Kramp-Karrenbauer muss endlich ankommen im Kabinett und sollte durchaus aus den letzten Stunden, die ja auch in der öffentlichen Diskussion ihr begegnet sind, ein bisschen lernen", forderte Mützenich.

Hingegen begrüßte Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus in einem separaten Statement, dass die Verteidigungsministerin die Initiative ergriffen habe. "Das ist gut und das ist richtig", sagte er vor der Fraktionssitzung von CDU und CSU. Die Situation im türkisch-syrischen Grenzgebiet sei "unerträglich". Eine Sicherheitszone am besten im Rahmen der Vereinten Nationen (UN) wäre "ein guter erster Schritt". Hierüber wolle man sehr intensiv mit dem Koalitionspartner und intern sprechen.

October 22, 2019 10:49 ET (14:49 GMT)

