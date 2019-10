Der Yen hat in den vergangenen zwölf Monaten deutlich aufgewertet. Devisenexperten sehen weiteres Aufwertungspotenzial im Falle eines weltweiten Abschwungs.

Der japanische Yen gehört aktuell zu den Lieblingswährungen vieler Investoren. In den vergangenen zwölf Monaten hat er um etwa sieben Prozent gegenüber dem Euro aufgewertet und um über drei Prozent im Vergleich zum US-Dollar. Der Höhenflug hat vor allem einen Grund: Die weltweite Unsicherheit.

Der eskalierende Handelskrieg und die Unklarheit um den nahenden Brexit schüren die Angst vor einem weltweiten Abschwung. In diesem Umfeld suchen Anleger Zuflucht in so genannten sicheren Häfen.

Aktuell fällt ihre Wahl dabei vor allem auf den Yen. Devisenexperten sehen vor allem im Falle eines stärkeren weltweiten Abschwungs weiteres Aufwertungspotenzial für die japanische Währung. "Der Yen ist am Devisenmarkt die beste Absicherung gegen eine weltweite Rezession," sagt Manuel Andersch, Devisenexperte der Bayern LB.

Er geht davon aus, dass sich der Yen nach der deutlichen Aufwertung in diesem Jahr weiter stabil zum Euro entwickelt. "Wenn es weltweit zu einem stärkeren wirtschaftlichen Abschwung kommt, gibt es weiteres Aufwertungspotenzial."

Dann seien Marken von 110 oder 100 Yen zum Euro möglich. Aktuell kostet ein Euro etwa 120 Yen. "Ein schwächerer Yen ist eigentlich nur zu erwarten, wenn sich die Weltkonjunktur besser entwickelt als prognostiziert, zum Beispiel durch eine Einigung im Handelskonflikt oder im Brexit-Streit."

Als sichere Häfen gelten Währungen die in Phasen hoher Unsicherheit besonders gefragt sind, wenn Investoren jegliche Risiken meiden. Neben dem Yen zählen dazu auch der Schweizer Franken und der US-Dollar. Welche Kriterien diese Länder auszeichnen, ist umstritten.

Euroraum gilt als politisch zu unsicher

Andersch verweist darauf, dass Japan einen Überschuss in der Leistungsbilanz hat, also im Handel mit Gütern und Dienstleistungen mit dem Ausland. Außerdem werden die japanischen Staatsanleihen fast ausschließlich von Inländern gehalten und es gibt in Japan eine politische Grundstabilität.

Die Schweiz erfüllt diese Kriterien ebenfalls. Dort sind die Zinsen aber stärker im negativen Bereich. In der Schweiz liegt der Leitzins aktuell bei minus 0,75 Prozent - in Japan dagegen bei minus 0,1 Prozent. Für Investoren heißt das, wenn sie in den Schweizer Franken fliehen, müssen sie für die gewonnene Sicherheit erheblich draufzahlen.

In Japan dagegen sind die Minuszinsen niedriger. Das macht den Yen im direkten Vergleich attraktiver. Der Euroraum ist vielen ...

