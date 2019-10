Mark Zuckerberg soll vor dem Senat aussagen, wichtige Kooperationspartner springen ab: Die Kryptowährung Libra stößt auf massiven Widerstand. Doch der Ökonom Marcel Thum warnt davor, das Facebook-Projekt zu blockieren.

Marcel Thum ist Professor für Finanzwissenschaft an der Technischen Universität Dresden sowie Leiter der Dresdner Niederlassung des ifo Instituts. Im Interview spricht er über die Chancen der Digitalwährung Libra. Dem Projekt aus dem Hause Facebook schlägt aktuell auch einiger Wind entgegen. Am Mittwoch soll Unternehmenschef Mark Zuckerberg etwa in einer Anhörung vor dem US-Senat zu seinen Plänen Rede und Antwort stehen.

Professor Thum, die von Facebook geplante Digitalwährung Libra stößt auf massiven politischen Widerstand. Jetzt haben sich mit Paypal, Ebay, Visa und Mastercard wichtige Kooperationspartner zurückgezogen. Wäre es eine gute Nachricht, wenn das Projekt platzt?Nein. Libra ist ein ökonomisch interessantes Projekt, dem man eine Chance geben sollte. Die Reaktionen der Notenbanken und der Politik sind geradezu reflexhaft negativ; mit dieser Haltung lässt sich so ziemlich jede Innovation im Finanzsystem ausbremsen. So wie Libra konstruiert werden soll, ist diese Digitalwährung deutlich besser und sinnvoller als Kryptowährungen à la Bitcoin, um die es einen riesigen Hype gegeben hat. Für aufwändige ...

