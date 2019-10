FRANKFURT (Dow Jones)--Moody's hat die Bonität des Lebensmittelherstellers Nestle auf Aa3 von Aa2 heruntergestuft. Damit werde auf die Ankündigung der Schweizer reagiert, weitere 20 Milliarden Franken über Aktienrückkäufe oder Sonderdividenden in den kommenden drei Jahren an die Aktionäre auszuschütten, begründete Moody's den Schritt. Das werde das Finanzprofil von Nestle so sehr belasten, dass die bisherigen Bonitätsnote nicht mehr angemessen erscheine.

Die Kreditkennziffern seien schon durch das laufende Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 20 Milliarden Franken geschwächt worden. Dies hätte aber noch ausgeglichen werden können, wenn Nestle das Geld aus dem erfolgten Verkauf von Unternehmensteilen für die Verringerung der Schulden verwendet hätte, betont Moody's.

Zuvor hat schon Fitch das Nestle-Rating mit einer ähnlichen Begründung auf A+ von AA heruntergestuft.

