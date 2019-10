Die Datenethikkommission fordert eine Reihe neuer Regeln für die digitale Datenverarbeitung. Dazu gehört eine europaweite Algorithmen-Verordnung. Die Datenethikkommission hat Vorschläge für eine stärkere Regulierung der Verarbeitung von Daten ausgearbeitet. In einem der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vorliegenden Bericht an die Bundesregierung fordert sie unter anderem eine bundesweite Aufsichtsbehörde für Datenschutz, mehr Informationspflichten, sowie eine EU-weite Verordnung für Algorithmen. Demnach will sie den Bericht am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...