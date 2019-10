Sotschi, 22.10.2019 (AFP) - Russland und die Türkei haben gemeinsame Patrouillen in Nordsyrien vereinbart. Wie der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag nach russisch-türkischen Verhandlungen in Sotschi sagte, sollen die gemeinsamen Patrouillen nach einer Entwaffnung der kurdischen Milizen in der Region gestartet werden. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte im Beisein des türkischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...