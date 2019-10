Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will im Januar international über Lösungen für die Besteuerung von Digitalkonzernen verhandeln. "Wir sind kurz davor, international ein Konzept zur globalen Mindestbesteuerung durchzusetzen", sagte Scholz dem Nachrichtenportal T-Online.



Damit stelle man sicher, dass sich kein internationaler Konzern seiner Steuerpflicht entziehen könne. Zugleich debattiere er "über die Aufteilung von Besteuerungsrechten zwischen den Staaten - also die Frage, wer wie viel vom Steuerkuchen erhält", so der SPD-Politiker weiter. Wenn alles klappen würde, lägen die Lösungsvorschläge im Januar bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf dem Verhandlungstisch. "Das wäre ein wirklich großer Durchbruch", sagte Scholz.