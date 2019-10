Lidl führt einen neuen Onlinedienst ein: Click & Collect soll neue Kunden akquirieren und das Einkaufen gerade in ländlichen Regionen vereinfachen. Das Rhein-Neckar-Gebiet dient als Testregion.Was ist Click & Collect?Beim Click & Collect System bestellen Kunden online im Voraus, was sie gerne einkaufen möchten. In der gewünschten Filiale können sie die Einkäufe dann abholen. Bereits vor einigen Jahren eröffnete Lidl, Tochter der Schwarz Group, einen Click & Collect-Dienst, stellte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...