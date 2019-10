Soziale Medien bilden immer mehr Teile des Alltags auf dem Smartphone ab. Jetzt verändern sie sogar die Konsumgewohnheiten. Mit diesen sieben Aktien verdienen Anleger an dem neuen Trend.

Dass eine Frau ihren Mann schminken würde, um die Beauty-Produkte eines deutschen Herstellers in Asien zu bewerben, war auch für Laura Laubinger neu. Die 36-Jährige leitet seit vier Jahren das Asiengeschäft der deutschen Digitalagentur Oddity in Shanghai und Taipeh. Ihr Team setzt in China oder Südkorea Kampagnen für Tchibo, dm oder die Kosmetikmarken Catrice und Essence um. "Der größte Trend, den wir in Asien beobachten, ist authentisches Livestreaming in sozialen Netzwerken - häufig mit einer großen Portion Humor, der sich vom Humor in Deutschland unterscheidet", sagt Laubinger. "Deutsche Unternehmen müssen sich an diese neuen Kommunikationsformen oft erst mal gewöhnen." Welche Beauty-Marke den Mann in der Werbung schminken ließ, kann Laubinger deshalb nicht verraten. "Für junge Konsumenten in Asien ist so eine Kampagne aber ganz normal."

Soziale Netzwerke haben nicht nur revolutioniert, wie wir weltweit untereinander Kontakt halten, Nachrichten konsumieren und uns selbst darstellen. In Asien zeigt sich jetzt, dass sie auch unser Konsumverhalten radikal verändern. Statt einfach Werbung einzublenden, nutzen Unternehmen die Netzwerke zunehmend als eine neue Art des Verkaufsfernsehens. "Früher haben wir aufwendige TV-Spots produziert", sagt Laubinger. "Dann kamen die sozialen Netzwerke, und aus den Spots wurden kurze, authentische Social Videos. Mittlerweile produzieren wir in Asien fast gar keine Werbespots mehr, sondern organisieren Livestreams, die mehrere Stunden dauern und einfach Produkte im echten Leben der Influencer zeigen." Eine Verkaufsshow wie beim Shoppingsender QVC - nur auf dem Smartphone und für ein junges Publikum.

Entsprechend geben Unternehmen immer mehr Geld für Werbung auf sozialen Netzwerken aus. In diesem Jahr dürften ihre Einnahmen erstmals die der Printmedien überholen, zeigt eine Prognose der Agentur Zenith. Und in den nächsten drei Jahren sollen die Einnahmen der sozialen Netzwerke stärker wachsen als bei jedem anderen Medium.

Die Popularität der Plattformen bei Nutzern wie Werbern zeigt sich auch an der Börse: Die Aktien der Social-Media-Unternehmen konnten den Weltaktien-Index MSCI in den vergangenen fünf Jahren deutlich schlagen. Längst sind es nicht mehr nur die Branchenriesen Facebook und Twitter, die Anleger überzeugen. Vor allem aus Asien drängen neue Konkurrenz-Apps auf die Smartphones der Nutzer in Europa und den USA. Mit sieben Aktien können Anleger an den wichtigsten Social-Media-Trends verdienen.

Facebook: Instagram glänzt

Zu kritisieren gibt es am Konzern von Gründer Mark Zuckerberg genug: dass der Konzern die Daten seiner Nutzer nicht angemessen schützt. Dass die Plattform zur Verbreitung von Fake News beitragen kann. Dass Nutzer immer weniger Zeit auf Facebook verbringen. Oder dass Facebook im Vergleich zu jüngeren sozialen Medien neue Trends nicht schnell genug erkennt.

Und doch ist Facebook mit 2,4 Milliarden Nutzern das führende soziale Netzwerk der Welt. Die Zahl der Nutzer wächst weiter, und mit ihr auch die Einnahmen aus Werbung. Im zweiten Quartal flossen 16,6 Milliarden Dollar in die Konzernkasse - ein sattes Viertel mehr als im gleichen Quartal des Vorjahres. Noch verdient kein anderes soziales Netzwerk mehr mit Werbung als Facebook. Zudem besitzt der Konzern mit fast 40 Milliarden Dollar genug Cash-Reserven, um Wettbewerber und innovative junge Portale einfach aufzukaufen - wie schon den Nachrichtendienst WhatsApp und die Fotoplattform Instagram. Rund eine Milliarde Dollar zahlte Facebook im Jahr 2012 für Instagram. Mittlerweile soll das Portal das Hundertfache wert sein. Mit über einer Milliarde Nutzern wird Instagram zur Perle in Facebooks Portfolio. Analysten glauben, dass es in weniger als fünf Jahren bereits die Marke von zwei Milliarden Nutzern durchbricht. Vom Trend der Videowerbung in den sozialen Netzwerken profitiert auch Instagram mit seiner "Stories"-Funktion. Neben Werbung hat Facebook bereits begonnen, auch Shopping-Funktionen in Instagram einzubinden. Statt nur an Werbeeinnahmen würde der Konzern künftig auch an Provisionen für die Abwicklung von Käufen über Instagram verdienen. Bemühungen um die eigene Kryptowährung Libra und die Einführung von Zahlfunktionen im Nachrichtendienst WhatsApp zeigen, wie ernst Gründer Zuckerberg die Neuausrichtung seines Konzerns nimmt.

Alibaba: Das Shopping-Netzwerk

Die Handelsplattformen des chinesischen Konzerns Alibaba sind keine sozialen Netzwerke im klassischen Sinn. Doch Alibaba verdient bereits am Social-Shopping-Trend, den Facebook erst erschließen muss. Im Zentrum stehen die Plattformen Taobao, die ähnlich wie Ebay funktioniert, und Tmall, ein Versandhandel im Stile Amazons. Sie sind beide im sozialen Netzwerk von Weibo in China integriert. Zudem kooperiert Alibaba mit dem Start-up Bytedance, ...

