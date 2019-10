Zur Rose-Gruppe mit Wachstumsbeschleunigung im dritten Quartal 2019 EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Zur Rose-Gruppe mit Wachstumsbeschleunigung im dritten Quartal 2019 23.10.2019 / 06:45 --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung Zur Rose-Gruppe mit Wachstumsbeschleunigung im dritten Quartal 2019 - Umsatzplus von über 30 Prozent in den ersten neun Monaten 2019 - Strategische Kooperation mit dem Deutschen Hausärzteverband betreffend eRezept - Erweiterung der Gruppenleitung: Betül Susamis Unaran wird Chief Strategy and Digital Officer Die Zur Rose-Gruppe befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs: Unter Einrechnung der Verkäufe von medpex erwirtschaftete die grösste europäische E-Commerce-Apotheke in den ersten neun Monaten 2019 einen Umsatz von CHF 1'157.8 Mio. Dies entspricht einer Steigerung von 30.2 Prozent (32.4 Prozent in Lokalwährung) gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einer erneuten Wachstumsbeschleunigung im Vergleich zum ersten Halbjahr. Ohne Einbezug von medpex stiegen die Verkäufe um 12.5 Prozent (14.7 Prozent in Lokalwährung) [1]. In Deutschland erhöhte sich der Umsatz inklusive medpex um 50.2 Prozent in Lokalwährung, während das Schweizer Geschäft um 5.0 Prozent zulegte. eRezept: Kooperation mit dem Deutschen Hausärzteverband Die Vorbereitungen der Zur Rose-Gruppe für die bevorstehende Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland laufen plangemäss. Als Systemanbieter für eRezept-Lösungen treibt die Gruppe verschiedene Pilotprojekte voran. Im Oktober konnte DocMorris eine strategische Kooperation mit der Hausärztlichen Vertragsgemeinschaft (HÄVG) abschliessen. Die HÄVG erbringt Dienstleistungen im Gesundheitswesen für etwa 30'000 organisierte Hausärzte. Im November starten die Kooperationspartner mit der Unterstützung des Deutschen Hausärzteverbands e.V. und dessen Landesverband Westfalen-Lippe e.V. ein Pilotprojekt zur digitalen Rezeptübermittlung. Ein Prüfmodul zur Arzneimitteltherapiesicherheit wird dabei in einer zweiten Phase eingebunden. Die eRezept-Technologie der eHealth-Tec GmbH in Kombination mit der DocMorris-eRx-App und der AMTS-Datenbank vernetzen im Rahmen dieses sektorenübergreifenden Pilotprojekts Hausarzt, Patient und Apotheke. Es ermöglicht erstmals den vollständigen digitalen Versorgungsprozess des Patienten im Rahmen seiner individuellen Arzneimitteltherapie - von der Verordnung bis zur Abrechnung. Partnerschaft mit Krankenversicherern Auch in der Schweiz setzt sich Zur Rose für eine bestmögliche Gesundheitsversorgung zu tieferen Kosten ein. Dabei unterstützt sie Versicherungslösungen, die diesen Aspekt berücksichtigen - wie das neue alternative Grundversicherungsmodell «Multimed» der CSS Versicherung [2], das den Fokus auf die konsequente Koordination unter den Leistungserbringern legt. Aufgrund der damit erzielten Einsparungen profitieren Kunden bei «Multimed» von einem reduzierten Selbstbehalt und einem Prämienrabatt. Gibt der Arzt Medikamente nicht selber ab, wird der Patient seine Arzneimittel, für die er ein Dauerrezept hat, bei einer Versandapotheke beziehen. Verstärkung der Gruppenleitung Die Zur Rose-Gruppe will die Bedeutung und die Chancen der Digitalisierung in der Führungsstruktur stärker verankern und hat neu die Position des Chief Strategy and Digital Officer geschaffen. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe konnte sie Betül Susamis Unaran gewinnen, die zuletzt für die digitale Agenda von Novartis Pharmaceuticals verantwortlich zeichnete. Die schweizerisch-türkische Doppelbürgerin kann in dieser und ihren vorherigen Stationen in der Pharmaindustrie, bei McKinsey & Company und Procter & Gamble auf herausragende Leistungen im Digital Health Sektor zurückblicken. Frau Unaran wird am 1. November 2019 in die Zur Rose-Gruppe eintreten und ab dem 1. Mai 2020 der Gruppenleitung angehören. «Ich freue mich, dass wir mit Betül Susamis Unaran eine hochqualifizierte Führungskraft und Kollegin erhalten, die die Digitalstrategie des Unternehmens und die Entwicklung des Gesundheitsökosystems vorantreiben wird», sagt Walter Oberhänsli, CEO der Zur Rose-Gruppe. «Der Ausbau der Gruppenleitung und die damit verbundene Stärkung der Führungsstruktur ist ein wichtiger und zukunftsorientierter Schritt im Hinblick auf die Anpassung der gruppenweiten Organisation an die Herausforderungen der Zukunft und die weitere geografische Expansion.» Ausblick Die Zur Rose-Gruppe erwartet für das Gesamtjahr 2019 einen Umsatz inklusive medpex von rund CHF 1.6 Mrd., entsprechend einem Wachstum von über 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor dem Hintergrund der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland bestätigt das Management den Ausblick für 2022: Die Zur Rose-Gruppe peilt eine Verdoppelung des 2018 erzielten Umsatzes an. Die EBITDA-Zielmarge für 2022 liegt bei 5 bis 6 Prozent. Umsatz, in 1000 CHF (ungeprüft) 1.1.-30.9.2- 1.1.-30.9.2- Verände- 019 018 rung Zur Rose-Gruppe inkl. medpex 1'157'810 889'252 30.2% Zur Rose-Gruppe inkl. medpex in 32.4% Lokalwährung Zur Rose-Gruppe 1'000'345 889'252 12.5% Zur Rose-Gruppe in Lokalwährung - - 14.7% Märkte Deutschland inkl. medpex 720'735 498'406 44.6% Deutschland inkl. medpex, in 1000 - - 50.2% EUR Deutschland 563'271 498'405 13.0% Deutschland, in 1000 EUR - - 17.4% Schweiz 409'404 389'774 5.0% Übriges Europa 27'671 1'072(1) n.a. Geschäftsmodelle B2C inkl. medpex 815'428 596'111 36.8% B2C 657'963 596'111 10.4% Professional Services 314'711 292'069 7.8% Marketplace 27'671 1'072 n.a. Umsatz, in 1000 CHF (ungeprüft) 1.7.-30.9.2- 1.7.-30.9.2- Verände- 019 018 rung Zur Rose-Gruppe inkl. medpex 386'003 286'546 34.7% Zur Rose-Gruppe inkl. medpex in - - 37.3% Lokalwährung Zur Rose-Gruppe 331'985 286'546 15.9% Zur Rose-Gruppe in Lokalwährung - - 18.4% Märkte Deutschland inkl. medpex 240'115 157'821 52.1% Deutschland inkl. medpex, in 1000 - - 58.6% EUR Deutschland 186'097 157'820 17.9% Deutschland, in 1000 EUR - - 23.0% Schweiz 136'074 127'653 6.6% Übriges Europa 9'814 1'072(1) n.a. Geschäftsmodelle B2C inkl. medpex 272'149 189'917 43.3% B2C 218'131 189'917 14.9% Professional Services 104'040 95'557 8.9% Marketplace 9'814 1'072 n.a. 1) PromoFarma konsolidiert per 14. September 2018 Umsatzkennzahlen Das Umsatzwachstum nominal gibt die prozentuale Veränderung der Umsätze im Vergleich zum Vorjahr an. Das Umsatzwachstum in Lokalwährung zeigt die prozentuale Veränderung der Umsatzerlöse ohne den Einfluss von Wechselkurseffekten (Umrechnung erfolgt zum Vorjahreskurs). Agenda

22. Januar 2020 Umsatz 2019
19. März 2020 Jahresergebnis 2019
16. April 2020 Q1/2020 Trading Update
23. April 2020 Ordentliche Generalversammlung

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie. Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1'207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

[1] Da das Herauslösen des Versandgeschäfts noch nicht abgeschlossen ist, konnten in den ersten neun Monaten 2019 noch keine Umsätze von medpex konsolidiert werden. [2] Medienmitteilung der CSS Versicherung: https://www.css.ch/de/home/ueber_uns/medien_publikationen/medienmitteilungen/2019/multimed.html