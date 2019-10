Die verworrene Lage beim Brexit beschäftigt zur Wochenmitte auch die Investoren. Zudem legen zahlreiche US-Unternehmen Zahlen vor.

Im Fokus der Anleger stehen an diesem Mittwoch US-Unternehmen und die weitere Entwicklung beim Brexit. Den Anfang bei der Vorlage der Quartalszahlen macht der Baumaschinenhersteller Caterpillar, gefolgt vom krisengebeutelten Flugzeugbauer Boeing und der Bahngesellschaft Norfolk Southern. Am Abend gewähren die Tech-Konzerne Microsoft und Ebay sowie die Autobauer Ford und Tesla Einblicke in ihre Bücher.

Die US-Börsen hatten am Dienstag nach der Veröffentlichung einer Reihe von durchwachsenen Firmenbilanzen im Minus geschlossen. Der Dax schloss am Dienstag hingegen minimal positiv mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 12.754 Punkten. Am Mittwochmorgen notiert das Frankfurter Börsenbarometer auf außerbörslichen Handelsplattformen im Minus bei 12.664 Punkten.

1 - Vorgabe aus den USA

In den USA belasteten einer Reihe von durchwachsenen Firmenbilanzen die Märkte. Zur schlechten Stimmung trugen zudem Nachrichten aus Großbritannien bei. Der britische Premierminister Boris Johnson hat nach einer Abstimmungsniederlage im Parlament seine Gesetzgebung für den EU-Austritt auf Eis gelegt. Die Abgeordneten lehnten seinen Zeitplan für die Debatte über die Gesetze zur Umsetzung des Brexit ab.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent tiefer auf 26.788 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 8104 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 2995 Punkte ein.

2 - Handel in Asien

Asiatische Anleger zeigten sich am Mittwoch zunächst verunsichert, nachdem der britische Premierminister Boris Johnson nach einer Abstimmungsniederlage im Parlament seine Gesetzgebung für den EU-Austritt auf Eis gelegt hat.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 22.529 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1630 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,3 Prozent.

3 - Brexit wird womöglich erneut verschoben

EU-Ratspräsident Donald Tusk will den EU-Mitgliedsstaaten eine Verlängerung der Brexit-Frist empfehlen, um einen ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens zu verhindern. Tusk verwies am Dienstagabend auf Twitter auf die ...

