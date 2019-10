Wenn du nach Dividendenaktien suchst, dann liegt es augenscheinlich auf der Hand, deine Suche auf bekannte Dividendenaristokraten wie McDonald's, AT&T und Coca-Cola zu begrenzen. Zudem könnten viele Investoren nur Aktien in ihrer Auswahl berücksichtigen, die hohe Dividendenrenditen von über 3 % zahlen. Doch Investoren, die ihre Suche nicht ganz so eng eingrenzen, könnten überrascht sein, was ihnen alles ins Netz geht. Apple (WKN: 865985) etwa hat keine lange Dividendenhistorie und die Dividendenrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...