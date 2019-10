Der amerikanische Produzent von Eisen und Stahl, Commercial Metals Company (ISIN: US2017231034, NYSE: CMC), zahlt den Aktionären unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 0,12 US-Dollar. Ausgeschüttet wird die Dividende am 20. November 2019 (Record date: 6. November 2019). Es ist die 220. vierteljährliche Dividende in Folge, die das Unternehmen auszahlen wird. Auf das Gesamtjahr gerechnet schüttet der Konzern aus Irving, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...