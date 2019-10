VIB Vermögen AG: Ludwig Schlosser zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Personalie VIB Vermögen AG: Ludwig Schlosser zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt 23.10.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corporate News VIB Vermögen AG: Ludwig Schlosser zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt Neuburg/Donau, 23. Oktober 2019 - In der gestrigen Sitzung des Aufsichtsrats wurde Herr Ludwig Schlosser einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der VIB Verrmögen AG gewählt. Er folgt auf Herrn Franz Xaver Schmidbauer, der sein Amt als Aufsichtsratsvor-sitzender niederlegt und dem Unternehmen weiterhin als Mitglied des Aufsichtsrats zur Verfügung steht. "Ich freue mich, dass mit Ludwig Schlosser der Gründer der Gesellschaft als erfahrener Immobilien- und Finanzexperte als Nachfolger für die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden gewonnen werden konnte", so Franz Xaver Schmidbauer, bisheriger Aufsichtsratsvorsitzende der VIB Vermögen AG. Ludwig Schlosser, neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats ergänzt: "Mir ist es ganz besonders wichtig, die sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand im Sinne der Anteilseigner unserer Gesellschaft erfolgreich fortzuführen. Ich freue mich auf diese Aufgabe." Kontakt Investor Relations: VIB Vermögen AG Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952 Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929 86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. --------------------------------------------------------------------------- 23.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952 Fax: +49 (0)8431 / 9077 973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE0002457512 WKN: 245751 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 894357 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 894357 23.10.2019 ISIN DE0002457512 AXC0037 2019-10-23/07:30