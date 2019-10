KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS setzt nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2018/2019 auf weiteres Wachstum DGAP-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS setzt nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2018/2019 auf weiteres Wachstum 23.10.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Einbeck, 23. Oktober 2019 KWS setzt nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2018/2019 auf weiteres Wachstum Wachstum in allen Produktsegmenten - Gesamtumsatz steigt trotz Währungsbelastungen - Anstieg bei EBIT und Jahresüberschuss - Dividendenanstieg auf 0,67 (0,64) EUR vorgeschlagen - Deutliches Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2019/2020 geplant Die KWS Gruppe (ISIN: DE0007074007) erzielte im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatzanstieg von 4,2 % auf 1,11 Mrd. EUR. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um rund 13 % auf 150,0 Mio. EUR, das Ergebnis je Aktie verbesserte sich um rund 4 % auf 3,15 EUR. "Unser Geschäft hat sich in einem herausfordernden Agrar-Umfeld erfreulich entwickelt", kommentierte Eva Kienle, Finanzvorstand von KWS. "Wir sind in allen Produktsegmenten gewachsen und konnten unser Betriebsergebnis deutlich steigern. Auf Basis eines diversifizierten Produktportfolios, vielversprechender Sortenzulassungen und unseres Einstiegs in das Geschäft mit Gemüsesaatgut erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr weiteres Wachstum." Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2018/2019 um 4,2 % auf 1.113,3 (1.068,0) Mio. EUR. Alle Produktsegmente trugen zum Wachstum bei. Belastend wirkte sich die Abwertung einiger lokaler Währungen im Geschäftsbereich der KWS Gruppe auf den in Euro konsolidierten Umsatz aus. Das Betriebsergebnis (EBIT) der KWS Gruppe verbesserte sich um 13,1 % auf 150,0 (132,6) Mio. EUR. Dabei standen einem höheren Bruttoergebnis gestiegene Funktionskosten für Forschung & Entwicklung sowie für Vertrieb und Verwaltung gegenüber. Darüber hinaus wirkte sich ein positiver Einmaleffekt von 11 Mio. EUR aus dem Verkauf einer Unternehmensbeteiligung gewinnerhöhend aus. Die EBIT-Marge lag bei 13,5 % (12,4 %). Das Finanzergebnis lag mit -5,5 (5,4) Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Das Zinsergebnis ging durch die höhere Aufnahme von Fremdkapital auf -15,0 (-8,0) Mio. EUR zurück, das Beteiligungsergebnis der at equity bilanzierten Gesellschaften sank auf 9,4 (13,4) Mio. EUR. Die Steuern auf Einkommen und Ertrag beliefen sich auf -40,4 (-38,3) Mio. EUR. Daraus ergab sich ein verbesserter Jahresüberschuss in Höhe von 104,0 (99,7) Mio. EUR sowie ein Ergebnis je Aktie von 3,15 (3,02) EUR. Wesentliche Kennzahlen im Überblick in Mio. EUR 2018/20- 2017/20- Veränderung 19 18 in % Umsatzerlöse 1.113,3 1.068,0 4,2% Betriebsergebnis (EBIT) 150,0 132,6 13,1% Finanzergebnis -5,5 5,4 - Ergebnis der gewöhnlichen 144,5 138,0 4,7% Geschäftstätigkeit Steuern -40,4 -38,3 5,5% Jahresüberschuss 104,0 99,7 4,3% Ergebnis je Aktie (in EUR)* 3,15 3,02 4,3% EBIT-Marge (in %) 13,5 12,4 - *Ergebnis je Aktie der Vorperiode aufgrund des Aktiensplits (1:5) rechnerisch angepasst Geschäftsentwicklung nach Segmenten Das Segment Mais verzeichnete im Berichtsjahr einen Umsatzzuwachs von 0,7 % auf 739,0 (734,2) Mio. EUR. Der Umsatzanstieg ist vor allem auf einen erfreulichen Geschäftsverlauf in Südamerika zurückzuführen. In Nordamerika - insbesondere im Mittleren Westen der USA - führten die feuchten Witterungsbedingungen während der Aussaatperiode zu einem deutlichen Rückgang der Maisanbaufläche und damit zu erheblichen Umsatzeinbußen des Joint-Ventures AgReliant. Positiv wirkten sich dagegen Währungseffekte aus der Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro aus. In Europa und China verzeichnete KWS einen insgesamt stabilen Geschäftsverlauf. Das Segmentergebnis stieg um 22 % auf 57,9 (47,4) Mio. EUR. Die EBIT-Marge stieg von 6,5 % auf 7,8 %. Im Segment Zuckerrüben stieg der Umsatz leicht auf 461,2 (455,1) Mio. EUR. Während in der EU der Umsatz aufgrund erschwerter Anbaubedingungen, gesunkener Zuckerpreise und des Abbaus von Überkapazitäten in der Zuckerindustrie rückläufig war, konnte in Osteuropa durch die Einführung von CONVISO(R) SMART der Umsatz deutlich ausgeweitet werden. In Nordamerika profitierte der Umsatz von einer leicht gestiegenen Anbaufläche und einem stärkeren US-Dollar. Das Segment-EBIT stieg unter Berücksichtigung eines positiven Einmaleffekts (11,0 Mio. EUR) aus der Veräußerung von Anteilen an der KWS Potato B.V. auf 179,6 (160,5) Mio. EUR. Im Segment Getreide stieg der Umsatz um 13,0 % auf 170,8 (151,1) Mio. EUR deutlich an. Der Roggensaatgutumsatz wuchs dank ausgeweiteter Anbauflächen sowie höherer Marktanteile um 24 %. Die Erlöse für Weizensaatgut und Raps blieben im Berichtsjahr stabil, während das Geschäft mit Gerste deutlich anstieg. Hybridroggensaatgut bleibt mit rund 39 % Hauptumsatzträger des Getreidesegments. Das EBIT erhöhte sich um 25 % auf 23,0 (18,4) Mio. EUR, die EBIT-Marge lag bei 13,5 % (12,2 %). Die Umsatzerlöse des Segments Corporate lagen bei 3,9 (4,2) Mio. EUR. Diese werden im Wesentlichen von den landwirtschaftlichen KWS Betrieben generiert. Da im Segment Corporate sämtliche übergreifende Kosten für die zentralen Funktionen der KWS Gruppe sowie grundlegende Forschungsaufwendungen abgebildet werden, fällt das Segmentergebnis regelmäßig negativ aus. Die im Segment konsolidierten Kosten stiegen im Berichtsjahr an, unter anderem durch das Reorganisationsprojekt ONEGLOBE, Kosten für die Rechtsformänderung und M&A-Aktivitäten sowie gestiegene IT Aufwendungen. Das Segmentergebnis belief sich auf -97,1 (-77,3) Mio. EUR. Der Unterschied zur Gesamtergebnisrechnung der KWS Gruppe und der Segmentberichterstattung ergibt sich aus den Anforderungen der Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) und ist in der folgenden Überleitungstabelle für die zentralen Größen Umsatz und EBIT zusammengefasst: Überleitungstabelle in Mio. EUR Segmente Überleitung KWS Gruppe1 Umsatz 1.375,0 -261,7 1.113,3 EBIT 163,4 -13,4 150,0 1 Ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD. Investitionstätigkeit Die Investitionen von KWS folgten im Geschäftsjahr 2018/2019 den langfristigen Wachstumsplanungen mit Fokus auf der Errichtung und Erweiterung von Produktions-, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Unter anderem wurde in Einbeck die Ausweitung der Zuckerrübensaatgutproduktion fortgesetzt, ein mehrjähriges Projekt mit einem Investitionsvolumen von rund 40 Mio. EUR. In Brasilien und Argentinien erweiterte KWS die Trocknungs- und Produktionskapazitäten für Maissaatgut. Insgesamt beliefen sich die Investitionen im Geschäftsjahr 2018/2019 auf 96,6 (71,7) Mio. EUR. Geplante Gewinnverwendung: Anstieg der Dividende auf 0,67 EUR Die Fortführung des profitablen Wachstums ist eines der zentralen Unternehmensziele von KWS. Der Jahresüberschuss der KWS Gruppe erreichte 104,0 Mio. EUR nach 99,7 Mio. EUR im Vorjahr, ein Anstieg von 4,3 %. Vorstand und Aufsichtsrat werden entsprechend dieser Ergebnisentwicklung der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Dezember 2019 für das Geschäftsjahr 2018/2019 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,67 (0,64) EUR vorschlagen. Damit würden 22,1 (21,1) Mio. EUR an die Aktionäre der KWS SAAT SE & Co. KGaA ausgeschüttet. Dies entspräche einer Ausschüttungsquote von 21,3 (21,2) %, mit der KWS weiterhin im Rahmen ihrer an der Ertragskraft des Unternehmens ausgerichteten Ausschüttungspolitik einer Dividendenzahlung von 20 bis 25 % des Jahresüberschusses der KWS Gruppe bleiben würde. Prognose für das Geschäftsjahr 2019/2020: Deutliche Umsatzausweitung geplant Für die KWS Gruppe erwartet der Vorstand einen deutlichen Umsatzanstieg zwischen 8 % und 12 %. Hierzu sollen im Wesentlichen die Akquisition des Gemüsesaatgutgeschäfts von Pop Vriend Seeds sowie ein wachsendes Maissaatgutgeschäft beitragen. Die EBIT-Marge wird aus heutiger Sicht zwischen 11 % und 13 % bei einer erwarteten Forschungs- & Entwicklungsquote in einer Spanne von 17 % bis 19 % liegen. Die Investitionstätigkeit wird sich auch im Geschäftsjahr 2019/2020 auf den Ausbau von Aufbereitungs-, Produktions- und Forschungskapazitäten bei einem geplanten Investitionsvolumen von rund 100 Mio. EUR fokussieren. Der Geschäftsbericht steht im Internet unter www.kws.de/ir zum Download zur Verfügung. Über KWS* KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Mehr als 5.500 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 1,1 Mrd. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 150 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps-, Sonnenblumen- und Gemüsesaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr rund 200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. *Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD. Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf Twitter(R) unter https://twitter.com/KWS_Group. --------------------------------------------------------------------------- 23.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße 31 37555 Einbeck Deutschland Telefon: +49 (0)5561 311-0 Fax: +49 (0)5561 311-322 E-Mail: info@kws.com Internet: www.kws.de ISIN: DE0007074007 WKN: 707400 Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 894251 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 894251 23.10.2019 ISIN DE0007074007 AXC0038 2019-10-23/07:30