Medienmitteilung

Thun, 23. Oktober 2019

Meyer Burger verkauft Firmengebäude an Helvetica Swiss Commercial Fund

Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) gibt heute die Veräusserung ihres Firmengebäudes am Hauptsitz in Gwatt (Thun) an den Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) bekannt. Der Kaufpreis beträgt insgesamt CHF 42.5 Millionen, davon fliessen rund CHF 31 Millionen zum Zeitpunkt der Eigentumsübertragung und der Rest gestaffelt über die nächsten fünf Jahre. Von der bei Eigentumsübertragung fälligen Zahlung verbleiben Meyer Burger nach Rückzahlung der Hypothekarschuld rund CHF 19 Millionen.

Beide Parteien haben einen entsprechenden Kaufvertrag am 22. Oktober 2019 beurkundet. Vorbehaltlich der zu erwartenden Genehmigung der Stadt Thun, die derzeit noch ein Vorkaufsrecht an dem Gebäude besitzt, ist mit dem Abschluss der Transaktion und der Eigentumsübertragung in Kürze zu rechnen.

Manfred Häner, CFO von Meyer Burger: «Mit dem Verkauf des Gebäudes verbessern wir unsere Liquidität und stärken so die Basis für die Umsetzung unserer strategischen Neuausrichtung.»

Meyer Burger selbst wird als Mieter weiterhin rund 4'400 qm des Gebäudes nutzen. Insgesamt sind die 22'900 qm Gewerbe- und Bürofläche komplett vermietet.

Meyer Burger hatte bereits vor einigen Monaten angekündigt, das unternehmenseigene Gebäude aus dem Jahr 2011 unter anderem aufgrund der strategischen und organisatorischen Neuausrichtung zu verkaufen.

Über Meyer Burger Technology AG

www.meyerburger.com

Meyer Burger ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen, spezialisiert auf innovative Systeme und Produktions-Equipment für die Photovoltaik- (Solar), Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie verlässliche Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von hocheffizienten Solarzellen und Solarmodulen.

Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

