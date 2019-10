The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1X3VT6 IKB DT.IND.BK.MTN 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB8G32 NORDLB 2 PHASEN-BD.37/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA USN6000LAA37 MONDELEZ INT.HDG 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1062051161 UNION BK INDIA (HK) 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1130526780 A.N.Z. BKG GRP 14/19 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1310971079 INTL FIN. CORP. 15/19 BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1505674751 IHS NETHERL.H. 16/21 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1508916639 CH.G.W.I.HLD.III 16/19MTN BD02 BON USD N