The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.10.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.10.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA ABS8 XFRA AT0000A19Y28 PORR AG 14-19 BD00 BON EUR NCA XFRA AT000B043823 UNICR.BK AUS. 15-19 5 FLR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A12T9T5 BERLIN, LAND LSA14/19A451 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4RA7 BAY.LDSBK.IS. 16/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB58R0 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB61Q6 BAY.LDSBK.IS.S.30677 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T8F2 DZ BANK IS.A682 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UCF3 DZ BANK IS.A802 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000EH1ABY2 COBA OMH E2423 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5GY1 LB.HESS.THR.CARRARA10N/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5HX1 LB.HESS.THR.CARRARA10T/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB0RL8 NORDLB 5 PH.BD. 39/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2MW0 LB.HESS.THR. IHS 17/27 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4AC3 LB.HESS.THR.CARRARA10R/16 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6J43 HCOB MZC 5 17/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1DZ39 LBBW STUFENZINS 17/27 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010814418 CREDIT AGRI. 09-UND. FLR BD01 BON GBP NCA XCAD XFRA FR0010814434 CREDIT AGRI. 09-UND. FLR BD01 BON EUR NCA G5RB XFRA FR0010815464 GROUPAMA ASS.MUT.09/39FLR BD01 BON EUR NCA XFRA US097014AL88 BOEING CAP.CORP. 2019 BD01 BON USD NCA XFRA USN6000LAB10 MONDELEZ INT.HDG 16/19FLR BD01 BON USD NCA XFRA XS0103214762 GKN HOLDINGS PLC 99/19 BD01 BON GBP NCA XFRA XS0195762991 LLOYDS BANK 04/25 FLR MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS1509941875 WORLD BK 16/19 MTN BD01 BON INR N