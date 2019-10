FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC. 0.361 EUR

CVS XFRA US1266501006 CVS HEALTH CORP. DL-,01 0.449 EUR

TLS XFRA SE0000667925 TELIA COMPANY AB SK 3,20

RYC XFRA CA7800871021 ROYAL BK CDA 0.720 EUR

TQR XFRA HK0000145638 BEIJ.TONG R.T.CHIN. 0.026 EUR

59Y XFRA AU0000006124 ACROW FORMW.+CONSTR.S.LTD 0.006 EUR

DAB XFRA NO0003021909 ABG SUND.COL.HLD.A NK-,23 0.017 EUR

1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.150 EUR

GGW7 XFRA LU0318489035 SAUREN GLOBAL GROWTH D 0.051 EUR

2XK XFRA CNE100003HX6 SHANGHAI DONGZ.AUT.H YC 1 0.010 EUR