Das Unternehmen plant, bis Ende November die drei Liegenschaften in Solothurn, Wolhusen sowie am Trillengässlein in Basel an eine Investorengruppe zu verkaufen.Lachen - Im Rahmen der vor knapp drei Jahren eingeleiteten strategischen Refokussierung des Unternehmens bereitet die sitEX Properties Holding AG die letzte grosse Anpassung im Schweizer Portfolio an Bestandesliegenschaften vor. Das Unternehmen plant, bis Ende November die drei Liegenschaften in Solothurn, Wolhusen sowie am Trillengässlein in Basel an eine Investorengruppe zu verkaufen.

