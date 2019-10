ABI-LAB-Startups können jetzt den sprach- und KI-gesteuerten digitalen Laborassistenten von LabTwin als Teil eines intelligenten Labors für die Optimierung ihrer Datenverwaltung und eine effizientere Forschung nutzen

LabTwin ??GmbH, Entwickler des weltweit ersten sprach- und KI-gesteuerten digitalen Laborassistenten, gab heute eine neue Partnerschaft mit ABI-LAB bekannt. ABI-LAB unterstützt Startups in den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik und Medizindaten bei ihrer Gründung und Weiterentwicklung.

Durch diese Partnerschaft erhalten im ABI-LAB angesiedelte Unternehmen Zugang zum sprach- und KI-gesteuerten digitalen Laborassistenten von LabTwin. LabTwin ermöglicht es, während laufender Experimente auf Daten zuzugreifen, sie zu erfassen und zu strukturieren. Außerdem bietet der digitale Assistent Orientierungshilfe in Echtzeit und automatisiert alltägliche Aufgaben wie beispielsweise die Einstellung von Timern bzw. Erinnerungen oder die Verwaltung von Materiallisten. Startups im Bereich der Biowissenschaften unterliegen häufig Budget- und Zeitbeschränkungen. Sie benötigen daher Werkzeuge wie LabTwin, um Fehler zu vermeiden, ihre Effizienz zu optimieren, wertvolle Daten zu sortieren und die Wiederholbarkeit ihrer Forschungen sicherzustellen.

"Wir suchen stets nach Technologie-Tools, mit denen unsere Unternehmen ihre hochmodernen, intelligenten Labore aufbauen und ihre Forschungen beschleunigen können", so Gary Kaufman, COO von ABI-LAB. "Mit LabTwin profitieren unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon direkt beim Arbeiten von der automatisierten Datenverwaltung."

"Experimente können aufgrund von Transkriptionsfehlern oder übersehenen Details fehlschlagen. Startups können sich jedoch Misserfolge während der kritischen Phase der Produktentwicklung nicht leisten. Wir haben LabTwin gezielt entwickelt, um Fehlerquellen wie die manuelle Transkription und undokumentierte Protokollabweichungen zu eliminieren", erklärt Guru Singh, Head of Growth von LabTwin.

Funktionsweise von LabTwin

LabTwin unterstützt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Datenerfassung, der Verknüpfung von internen und externen Informationsströmen, der Durchführung von Experimenten und der Optimierung der Dokumentation. Mithilfe der Technologie für Spracherkennung und maschinelles Lernen vereinfacht der intelligente Assistent von LabTwin die Datenerfassung und Strukturierung wertvoller Daten, bietet bedarfsgerechten Zugang zu wissenschaftlichen Informationen, führt durch interaktive Protokolle und gibt Anregungen in Echtzeit.

"Der sprach- und KI-gesteuerte digitale Laborassistent hilft uns, alles im Labor effizienter als je zuvor zu erfassen und zu überwachen", erklärt Dr. Raphael Nir, ein Mitglied von ABI-LAB. "Unsere Wissenschaftler tragen am Labortisch häufig Handschuhe und müssen bei Experimenten oft eine Pause für Notizen einlegen. Dann müssen sie sicherstellen, dass die Informationen korrekt sortiert und verifiziert werden. Die Automatisierung manueller, mühseliger Dokumentationsschritte und Aufgaben durch einen digitalen Laborassistenten verschafft unseren Wissenschaftlern mehr Zeit, die sie für die Experimente selbst nutzen und somit unsere Produktentwicklungen beschleunigen können."

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit einem führenden Gründerzentrum und Beschleuniger im Bereich der Biowissenschaften. Diese Partnerschaft bedeutet, dass unsere KI- und sprachgesteuerte Technologie mehr Wissenschaftlern, die nach Möglichkeiten zur Optimierung ihrer Labor-Performance suchen, zur Verfügung steht", kommentiert Magdalena Paluch, Mitbegründerin und CEO von LabTwin. "Ob es darum geht, Notizen zu machen, Auftragslisten zu erstellen oder eine schrittweise Anleitung für wissenschaftliche Protokolle zu erhalten LabTwin ist der ideale Laborassistent, um manuelle Arbeiten zu automatisieren, damit sich Wissenschaftler auf ihre bahnbrechenden Entdeckungen konzentrieren können."

Im Rahmen dieser Partnerschaft erhalten die im ABI-LAB angesiedelten Unternehmen zunächst für einen festgelegten Zeitraum kostenlosen Testzugang zu LabTwin und können den Assistenten danach zu günstigen Tarifen weiter nutzen.

Über LabTwin

LabTwin erstellt die nächste Generation digitaler Labortools für intelligente Labore, beginnend mit dem weltweit ersten sprachgesteuerten Laborassistenten. Mit LabTwin können Wissenschaftler Daten erfassen, Informationen abrufen, Experimente verwalten und Dokumentation optimieren ganz einfach über Sprachbefehle. Anhand von Technologie für Spracherkennung und maschinelles Lernen vereinfacht der intelligente Assistent von LabTwin die Datenerfassung, strukturiert wertvolle Informationen und gibt in Echtzeit Empfehlungen für besser informierte, datengestützte Entscheidungen. LabTwin verfolgt das Ziel, wissenschaftlich Tätige zu stärken, und wird von BCG Digital Ventures finanziell unterstützt. Der sprachgesteuerte Assistent des Unternehmens wird von Hunderten Wissenschaftlern in führenden Biopharmaunternehmen sowie akademischen Einrichtungen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter das Deutsche Primatenzentrum (DPZ), das Medizinzentrum der Universität Göttingen und die University of California, San Francisco.

Über ABI-LAB

ABI-LAB ist ein in der Region Greater Boston ansässiges Gründerzentrum und Beschleuniger, der Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaft, Biotech, Medizintechnik und Verarbeitung medizinischer Daten in ihrer Anfangsphase unterstützt. ABI-LAB hat sich das Ziel gesetzt, das Wachstum und den Erfolg von Unternehmern der nächsten Generation durch Förderung eines lebendigen kooperativen Umfeldes und Bereitstellung moderner Labors, optimaler Infrastruktur sowie der Ressourcen sicherzustellen, mit denen wissenschaftliche Innovationen beschleunigt werden. In zwei Gebäuden mit einer Fläche von ca. 7.900 Quadratmetern beherbergt ABI-LAB bis zu 65 Unternehmen gleichzeitig.

