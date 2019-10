Die Preise am Ölmarkt stehen am Mittwoch unter Druck. Grund sind höhere Ölreserven in den Vereinigten Staaten.

Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen. Vorausgegangen war ein erneuter Anstieg der Ölreserven in den USA. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 59,43 US-Dollar. Das waren 27 Cent weniger als am Vortag. Der ...

