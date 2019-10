Der Dienstag war bereits am Morgen in Vorfreude auf das Jahreshoch recht stabil gestartet. Doch diese Stärke konnte nicht ausgebaut werden. Was war im Detail passiert und wie ordnen wir die neue Brexit-Unruhe vom Abend ein? DAX schaffte kein neues Jahreshoch Blicken wir zunächst auf den DAX-Verlauf vom Dienstag. Im ersten Anlauf hielt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...