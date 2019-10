Die Aktie des führenden Biotechnologieunternehmens Biogen konnte im gestrigen Handel mehr als 26 Prozent an Wert zulegen. Doch was steckt hinter diesem gigantischen Anstieg? Das Unternehmen erklärte, es sei nach einer Datenauswertung zu dem Schluss gekommen, dass das Alzheimer-Medikament Aducanumab die geistige Beeinträchtigung bei Patienten in einem frühen Stadium der Krankheit bremse

