Die Ölpreise treten am Dienstag auf der Stelle. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil kostet am Morgen knapp 59 US-Dollar. Am Abend werden die Öllagerbestände des Interessenverbandes American Petroleum Institute (API) erwartet. Am Mittwoch stehen die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung an. Im Vorfeld rechnen die Beobachter mit einem erneuten Anstieg - dem nunmehr sechsten in Gold. Dies drückt in der Regel auf die Preise für das schwarze Gold. EUWAX ...

