Am 17. Oktober hatten wir zuletzt über alstria office REIT ISIN: DE000A0LD2U1 berichtet. Dieser Artikel wurde veröffentlicht, kurz nachdem die Aktie ein neues Allzeithoch markiert hatte. Schauen Sie sich bitte den folgenden Auszug aus dem RuMaS Express-Service an: "Am 06. Oktober hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit alstria office REIT hingewiesen. Der Artikel dazu wurde unter folgendem Titel veröffentlicht: "alstria office ...

Den vollständigen Artikel lesen ...