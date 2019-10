Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Dienstag um 3,8K Kontrakte gefallen ist. Das Volumen steigt die zweite Sitzung in Folge und zwar um 40K Kontrakte. GBP/USD Ziel ist noch die 1,30 und darüber Das Cable hat weiterhin die Brexit Entwicklungen im Blick. Die anhaltende Abwärtskorrektur vom Hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...