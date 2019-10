Konventionelle Bildverarbeitungssysteme und Algorithmen zur Bildauswertung haben sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und waren außerordentlich erfolgreich, wie die jährlichen Umsatzzahlen des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer VDMA eindrücklich belegen: Um rund 18 % konnten die in der VDMA-Statistik erfassten Bildverarbeiter ihren Umsatz von 2016 auf 2017 steigern und somit erheblich schneller wachsen als die meisten vergleichbaren Technologie-Branchen. Diese eindrucksvolle Entwicklung könnte in den kommenden Jahren dank der Methoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens anhalten: Machine Learning und Deep Learning heißen die aktuellen Zauberformeln, die der Bildverarbeitung ganz neue Horizonte eröffnen.

Doch wie unterscheiden sich diese beiden derzeit so hochgelobten Ansätze von konventionellen Bildverarbeitungssystemen und was macht Machine Learnig und Deep Learning so besonders? "Konventionelle Bildverarbeitungssysteme und -methoden arbeiten in der Regel mehr oder weniger streng analytisch", erklärt Volker Gimple, Gruppenleiter Bildverarbeitung bei Stemmer Imaging. "So wird beispielsweise für eine geometrische Mustererkennung eine Anzahl an Regeln und ein Modell definiert, mit dessen Hilfe ein Objekt beschrieben wird. Während der nachfolgenden Überprüfung wird dann zur Laufzeit in den aufgenommenen Bildern nach Merkmalen gesucht, die mit dem Modell übereinstimmen. Wenn der Algorithmus genügend viele dieser Merkmale findet, können daraus Rückschlüsse auf die Position und den Transformationszustand des Objekts gezogen werden."

Machine Learning ist ein anderer Ansatz

Machine Learning-Ansätze gehen grundsätzlich anders als vor. Sie basieren auf der Idee, einem Satz von Inputs einen bestimmten Output zuzuordnen. Als Input dienen in der Bildverarbeitung naheliegenderweise die Pixel, auf denen gearbeitet wird. Mögliche Outputs sind Entscheidungen, ob ein Objekt als Gut- oder Schlechtteil erkannt wird, welcher Kategorie es angehört oder welchen Qualitätsgrad es erreicht. Typisch hierbei ist, dass die Anzahl der zur Verfügung stehenden Inputs in der Regel zu hoch ist, um mit konventionellen analytischen Methoden in vertretbarer Zeit eine ausreichend robuste Lösung zu finden. Stattdessen bedient man sich bei Machine Learning-Methoden mathematischer Modelle, die aufgrund von Datensätzen - die zum Anlernen verwendet wurden - versuchen, eine möglichst optimale Näherung für die Abbildung der Inputs auf die Outputs zu ermitteln.

Die Stärke der Machine Learning-Methoden liegt darin, dass ein solcher Ansatz flexiblere Entscheidungen treffen kann, als ein Satz vorgegebener Regeln in konventionellen Ansätzen: Die Beschreibung dieser Regeln in den konventionellen Ansätzen engt die Sichtweise auf die Daten im Gegensatz zu Machine Learning-Methoden bereits ein.

Deep Learning oder Machine Learning?

Die Begriffe Deep Learning und Machine Learning werden häufig gleichgesetzt. Machine Learning ist der Oberbegriff und wesentlich breiter gefasst als Deep Learning. Deep Learning ist eine von mehreren Methoden des Machine Learning und bezeichnet eine Methodik, die auf neuronalen Netzen mit mehreren versteckten Ebenen (sogenannten ...

